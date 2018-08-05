Москва обурена розкриттям США деталей листа російського Генштабу

Міністерство оборони Росії не давало дозволу на розголошення змісту цього листа

Міноборони Російської Федерації (РФ) підтвердило, що голова Генштабу РФ Валерій Гєрасімов дійсно відправляв листа до голови комітету начальників штабів збройних сил США Джозефу Данфорду. Про це повідомляє РБК посилаючись на військове відомство.

За даними видання, у своєму листі Гєрасімов висунув пропозицію щодо повернення сирійських біженців з табору "Рукбан", який розташований в контрольованому силами очолюваної США коаліції районі Пов-Танф, додому, на території підконтрольні урядовим військам Сирії.

"Викликає розчарування нездатність американської сторони дотримуватися домовленості про оприлюднення змісту контактів тільки за згодою обох сторін", - заявили в російському Міноборони.

Зазначається, що глава Генштабу РФ також пропонував координацію з питань гуманітарного розмінування Ракка і підтримку контактів щодо вирішення інших першочергових гуманітарних проблем для найшвидшого повернення миру на всій території Сирії.

В Міноборони РФ підкреслили, що діючий канал зв’язку між генштабами Росії та США дозволяв підтримувати контакт для попередження військових інцидентів та пошуку їх спільного вирішення.

"Розраховуємо, що американська сторона зможе вжити заходів, щоб не допустити в майбутньому порушення взаємних домовленостей", - додали в Міноборони РФ.

Нагадаємо, що раніше Reuters повідомило, що в Вашингтоні отримали таємного листа від очільника Генштабу Росії з пропозиціями щодо відновлення миру в Сирії та поверненню біженців. Перед цим американський президент Дональд Трамп та російський президент Володимир Путін обговорили питання врегулювання кризи в Сирії.