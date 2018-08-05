Москва возмущена раскрытием США деталей письма российского Генштаба

Министерство обороны России не давало разрешения на разглашение содержания этого письма

Минобороны Российской Федерации (РФ) подтвердило, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов действительно отправлял письмо председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефу Данфорду. Об этом сообщает РБК ссылаясь на военное ведомство.

По данным издания, в своем письме Герасимов выдвинул предложение относительно возвращения сирийских беженцев из лагеря "Рукбан", который расположен в контролируемом силами возглавляемой США коалиции в районе Эт-Танф, домой, на территории подконтрольные правительственным войскам Сирии.

"Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности об обнародовании содержания контактов только по согласию обеих сторон", - заявили в российском Минобороны.

Отмечается, что глава Генштаба РФ также предлагал координацию по вопросам гуманитарного разминирования Ракка и поддержку контактов относительно решения других первоочередных гуманитарных проблем для скорейшего возвращения мира на всей территории Сирии.

В Минобороны РФ подчеркнули, что действующий канал связи между генштабами России и США позволял поддерживать контакт для предотвращения военных инцидентов и поиска их общего решения.

"Рассчитываем, что американская сторона сможет принять меры, чтобы не допустить в будущем нарушение взаимных договоренностей", - добавили в Минобороны РФ.

Напомним, что ранее Reuters сообщило, что в Вашингтоне получили тайное письмо от главы Генштаба России с предложениями по восстановлению мира в Сирии и возвращению беженцев.