США отримали таємного листа вд РФ з пропозиціями щодо Сирії, - Reuters

В Росії наразі це повідомлення не коментували

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал-майор Джозеф Данфорд отримав листа написаного 19 липня главою Генштабу Росії Валерієм Герасимовим з пропозиціями щодо відновлення Сирії. Про це повідомляє Reuters посилаючись на урядову доповідну записку США.

"Сирійському режиму не вистачає устаткування, палива, інших матеріалів і коштів, необхідних для відновлення країни і прийому біженців, що повертаються додому", - йдеться в листі російської сторони.

Як зазначають в агенції, Росія використовувала канал зв’язку, який ретельно охоронявся, пропонувавши співпрацю у відновленні Сирії та поверненні біженців.

За даними агенції, російська пропозиція була негативно прийнята у Вашингтоні. Сполучені Штати підтримають такий план лише коли буде припинено семирічну війну в Сирії, та проведено вибори.

Нагадаємо, що раніше американський президент Дональд Трамп та російський президент Володимир Путін обговорили питання врегулювання кризи в Сирії і те, як повернути біженців, що покинули країну.