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Москва в питанні закінчення війни не готова дати шанс дипломатії, - глава МЗС Австрії

Олександр Шалленберг (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Росія прагне домогтися успіху на полі бою і не готова сідати за стіл переговорів. Про це заявив Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

Він також вважає, що в дипломатичне врегулювання війни Росії проти України не проглядається через небажання країни-агресора.

"На цьому етапі Росія прагне домогтися успіху на полі бою і створити нові реалії військовими засобами, особливо на півдні й сході України. Я дуже сумніваюся, що зараз Москва готова дати дипломатії серйозний шанс", - зазначив глава МЗС Австрії.

За його словами, що війна повинна закінчитися і Росія повинна відновити територіальну цілісність України. Шалленберг також підкреслив, що тільки Україна повинна вирішувати, за яких обставин і як вести переговори з РФ.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Нехаммер висунув Кремлю "газовий ультиматум". Він пригрозив відібрати у російського "Газпрому" підземні сховища, які знаходяться в Зальцбурзі.

Раніше Австрія заморозила чверть мільярда євро олігархів Російської Федерації.

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