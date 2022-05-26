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Москва в вопросе окончания войны не готова дать шанс дипломатии, - глава МИД Австрии

Александр Шалленберг (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Россия стремится добиться успеха на поле боя и не готова садиться за стол переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

Он также считает, что в дипломатическое урегулирование войны России против Украины не просматривается из-за нежелания страны-агрессора.

"На этом этапе россия стремится добиться успеха на поле боя и создать новые реалии военными средствами, особенно на юге и востоке Украины. Я очень сомневаюсь, что сейчас Москва готова дать дипломатии серьезный шанс", - отметил глава МИД Австрии.

По его словам, что война должна закончиться и Россия должна восстановить территориальную целостность Украины. Шалленберг также подчеркнул, что только Украина должна решать, при каких обстоятельствах и как вести переговоры с РФ.

Напомним, канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул Кремлю "газовый ультиматум". Он пригрозил отобрать у российского "Газпрома" подземные хранилища, которые находятся в Зальцбурге.

Ранее Австрия заморозила четверть миллиарда евро олигархов Российской Федерации.

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