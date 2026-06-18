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Москва с самого утра под ударом дронов: горит НПЗ, в городе столбы дыма

06:13 18.06.2026 Чт
2 мин
Что известно об атаке на Москву?
aimg Эдуард Ткач
Фото: мэр Москвы подтвердил атаку на НПЗ (t.me/mchs_official)

Утром в четверг, 18 июня, неизвестные дроны массировано атакуют Москву. Россияне жалуются на пролеты дронов, звуки взрывов и пожар на НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Начиная с 4 утра в различных пабликах стали распространяться кадры, на которых видно пролет дронов над Москвой и Подмосковьем.

Буквально через 40 минут после этого мэр Москвы Сергей Собянин стал отчитывается про якобы сбития дронов, которые летят на столицу РФ. По состоянию на 05:43, таких беспилотников уже насчитывалось в количестве 33 единиц.

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Параллельно и как минимум вплоть до 6 утра в сети появлялись все новые и новые кадры с дронами. Кроме того, на окраинах Москвы и не только были зафиксированы столбы дыма и пожары.

Как утверждают OSINT-паблики, один из прилетов произошел по НПЗ в Капотне (район на окраине Москвы). После прилета в районе объекта возник крупный пожар, горят как минимум два резервуара.

Также в сети были кадры, где было видно, что в городе повреждены некоторые здания.

Мэр Собянин отчитался, что на территории ТЦ "Садовод" зафиксированы падения обломков дронов и незначительные повреждения одного из зданий. При этом об атаке на НПЗ молчит.

Обновлено в 06:17

Собянин официально признал, что в Москве атакован НПЗ.

"Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий", - написал он.

Атака на НПЗ в Москве

Напомним, 16 июня в Генштабе ВСУ заявляли, что ночью украинские дроны атаковали Московский НПЗ, в результате чего там возник пожар. Предварительно, была повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6.

Чуть позже агентство Reuters сообщило, что украинский удар по нефтеперерабатывающему заводу в Москве привел к тому, что предприятие остановило свою работу.

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