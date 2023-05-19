Москва скрывает четверть расходов бюджета, направляя их на полицию и войну
Секретные расходы российского бюджета составляют 26% и с начала года достигли 3 трлн рублей (37,5 млрд долларов). К этим расходам относятся оборона и национальная безопасность, а после начала войны к ним, вероятно, добавились траты на оккупированные территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Bell.
Как отмечает издание, в общей структуре расходов секретные статьи занимают первое место, потеснив все, что государство тратит на социальную политику.
При общих расходах на 16 мая почти в 12 трлн рублей, по отдельным направлениям разбиты расходы только на 8,8 трлн рублей. Оставшиеся 3,1 трлн рублей - и есть секретная часть.
Еще в конце марта на "секретные" статьи приходилась почти треть общих трат бюджета, теперь эта доля снизилась до 26%. Но в абсолютных цифрах эти расходы по-прежнему остаются на первом месте.
- За вычетом секретных расходов, с начала года больше всего российское государство потратило на социальную политику (к этой статье бюджета относятся, например, пенсии) - 2,9 трлн рублей.
- Следом идет национальная экономика (инфраструктурные затраты) - 1,09 трлн рублей.
- И незасекреченные расходы на национальную оборону - 804,2 млрд рублей.
Доля секретных расходов бюджета, как и в прошлые годы, составляет чуть больше четверти. А вот что изменилось:
- Доля расходов на социальную политику с начала года составила 23,4% против 27,2% и 28,2% соответственно за те же периоды в прошлые два года.
- С начала года заметно выросли расходы на национальную оборону, это видно как в абсолютных, так и в относительных значениях. К середине мая на "оборонку" потратили 804 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем к маю 2022 и 2021 года. В относительных величинах расходы по этой статье составили 6,75%, что примерно на 2% больше, чем за тот же период прошлого и позапрошлого года.
Напомним, доходы российского бюджета резко сократились благодаря западным санкциям. По данным МЭА, в апреле налоговые поступления от нефтегазового сектора снизились на 64% в годовом исчислении.
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