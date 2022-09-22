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Москва согласилась на назначение нового посла США в РФ

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Москва, Четверг 22 сентября 2022 12:48
Москва согласилась на назначение нового посла США в РФ Фото: кандидат на должность посла США в РФ Линн Трейси (facebook.com/WoodrowWilsonHouse)
Автор: Валерия Полищук

Российское правительство дало согласие на назначение Линн Трейси новым послом Соединенных Штатов в Москве.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад. Они анонсировали, что она выдвинута на эту должность только что. А агреман мы дали", - сказал он.

Напомним, ранее президент США Джо Байден предложит кандидатуру Линн Трейси на должность посла в России.

Трейси на сегодняшний день является главой американской дипмиссии в Армении.

Отметим, что 4 сентября Джон Дж. Салливан завершил свою работу на должности посла Соединенных Штатов в России и уехал из Москвы.

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