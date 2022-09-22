Москва согласилась на назначение нового посла США в РФ
Российское правительство дало согласие на назначение Линн Трейси новым послом Соединенных Штатов в Москве.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
"Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад. Они анонсировали, что она выдвинута на эту должность только что. А агреман мы дали", - сказал он.
Напомним, ранее президент США Джо Байден предложит кандидатуру Линн Трейси на должность посла в России.
Трейси на сегодняшний день является главой американской дипмиссии в Армении.
Отметим, что 4 сентября Джон Дж. Салливан завершил свою работу на должности посла Соединенных Штатов в России и уехал из Москвы.
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