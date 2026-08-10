"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов

Главное: За первое полугодие 2026 года дронами поражено 697 целей в РФ . Так, выведены из строя рекордные 43% мощностей российских НПЗ.

. Так, выведены из строя рекордные 43% мощностей российских НПЗ. Главное отличие "дип-страйков" от БпЛА с меньшим радиусом действия – это количество топлива . Соответственно, чем его больше, тем дальше летит дрон.

. Соответственно, чем его больше, тем дальше летит дрон. Маршрут полета готовится до запуска . Военные учитывают дальность, ограничения платформы, навигационные условия и факторы безопасности.

. Военные учитывают дальность, ограничения платформы, навигационные условия и факторы безопасности. В ближайшие год–два deep-strike дроны станут более автономными. Также они станут более устойчивыми к РЭБ и более интегрированными в общую систему разведки.

"Дип-страйки" наращивают удары

Украинские deep-strike – глубокого удара – возможности за последние годы существенно выросли. Открытые источники, в частности OSINT-сообщества, фиксируют расширение дальности и масштаба украинских ударов по военным, логистическим, промышленным и энергетическим объектам на территории врага.

По данным СНБО, в 2025 году Украина применила в шесть раз больше дальнобойных дронов, чем в 2024 году.

В целом, Deep-strike дроны – это инструмент стратегического давления. Они позволяют влиять не только на передний край, но и на логистику, инфраструктуру, склады, производственные и военные объекты врага на значительной глубине. Украина за последние годы доказала, что такие системы могут стать одним из ключевых элементов сдерживания.

Как отметили в комментарии РБК-Украина в 1 Отдельном центре беспилотных систем СБС, только за первое полугодие 2026 года средствами Deep Strike поражено 697 целей в РФ, выведены из строя рекордные 43% мощностей российских НПЗ.

С начала года количество ударов в глубине врага выросло на 1150% – это результат системного и планового наращивания возможностей.

"Конкретные планы и будущие цели мы, конечно, не раскрываем. Но работа плановая, каждый следующий шаг продолжает нашу общую стратегию", – подчеркнули в 1 Отдельном центре беспилотных систем СБС.

По словам представителей центра, цели для ударов определяются стратегическим замыслом. Сейчас в фокусе топливная отрасль и оборонная промышленность, а также логистика, которая их обслуживает.

"В июне мы поразили 11 нефтеперерабатывающих заводов и более 8 предприятий ВПК. Было всего несколько дней, когда ничего не горело в стратегической глубине врага. Москва в июне пылала дважды", – добавили военные.

Дальность ударов также растет поэтапно. Так, в июле 1 Отдельный центр СБС в сотрудничестве с другими подразделениями СОУ нанес один из самых болезненных для врага ударов по крупнейшему в России Омскому НПЗ. Омск находится за 2400 километров по прямой, но с учетом виражей украинские беспилотники преодолели расстояние до 3000 километров, установив зону поражения на дистанции Сибири.

"Наращивание масштабов входит в общий план улучшения возможностей: имеем больше средств, проводим более точную разведку и сокращаем цикл подготовки. Все просчитано", – подытожили в 1 Отдельном центре беспилотных систем СБС.

Что помогает "дип-страйкам" лететь далеко?

Как отметил в комментарии РБК-Украина председатель правления компании Culver Aerospace Олег Крот, главная особенность дальнобойных беспилотников заключается в том, что такие дроны проектируются не вокруг короткой миссии, а вокруг длинного и сложного профиля полета.

Фото: украинские дип-страйк дроны за последние годы существенно наращивают удары (Getty Images)

У дронов меньшей дальности обычно критичными являются простота, скорость подготовки, цена, маневренность, удобство для оператора и работа в тактической зоне.

В deep-strike системах на первый план выходят другие вещи: энергоэффективность, аэродинамика, стабильность двигателя, надежность бортовой электроники, навигационная стойкость, качество производства, прогнозируемое поведение платформы на длинной дистанции и способность работать в условиях противодействия.

То есть, это другой класс инженерной задачи. Малый тактический дрон может быть очень эффективным на короткой дистанции, но deep-strike платформа должна часами оставаться стабильной системой – в воздухе, в сложной среде, с ограниченным ресурсом энергии и под воздействием многих внешних факторов.

Разработчики дальнобойного дрона "Барс" в комментарии РБК-Украина отметили, что главное отличие "дип-страйков" от БпЛА с меньшим радиусом действия – это количество топлива и емкость элементов питания. Соответственно, чем их больше, тем больше расстояние.

В компании DG Industry журналистам РБК-Украина также рассказали, что большинство современных беспилотников создаются под одну конкретную задачу, поэтому имеют узкую специализацию. В случае же их беспилотника "Шпатель", который может преодолевать сотни километров в одну сторону, он с самого начала разрабатывался как универсальная платформа, которую можно применять в зависимости от потребностей подразделения.

В данном случае один и тот же летательный аппарат может выполнять роль ударного дрона, поражая цели в различных режимах управления – ручном, по указанным или оперативно измененным координатам, а также работать как ложная цель для перегрузки систем ПВО противника или использоваться как ретранслятор связи. Это позволяет одним изделием закрывать сразу несколько задач без необходимости использовать отдельные платформы для каждой из них.

Опрошенные РБК-Украина разработчики подчеркивают, что в современной войне дронов цена готового изделия и доступность также имеют значение. Массовое применение дальнобойных платформ не только повышает эффективность операций, но и заставляет противника тратить значительно более дорогие средства ПВО на более дешевые цели. Поэтому сегодня важны не только характеристики отдельного БпЛА, но и возможность быстро производить и масштабно применять такие системы.

Как закладываются маршруты полета и как дроны "обманывают" РЭБы

Производители дип-страйк дронов сходятся во мнении, что шаги для "записи" маршрутов в беспилотники зависят от класса платформы, задачи и конкретной системы. Если говорить в целом, миссии deep-strike обычно требуют предварительного планирования.

Маршрут, логика полета и параметры миссии готовятся до запуска с учетом цели, дальности, ограничений платформы, навигационных условий и факторов безопасности.

Ручное управление более характерно для тактических систем, где оператор работает в реальном времени. Для дальнобойных платформ такой подход имеет естественные ограничения. Там более важными становятся автономность, качество миссионного планирования, надежность навигации и способность платформы выполнять задачи без постоянного участия оператора.

Фото: маршруты полета дронов готовятся заранее (скрин видео)

В целом, большинство дальнобойных дронов сегодня имеют несколько решений для прокладки маршрута, и, как правило, окончательное решение всегда остается за военными, задача производителей – предоставить им действенные решения.

Конечно, опрошенные производители дронов не раскрывают конкретные технические методы противодействия РЭБ, ведь это именно та информация, которая должна оставаться непубличной.

Но если говорить на уровне принципов, то борьба с РЭБ – это не одна "вошебная" технология. Это комбинация навигационной устойчивости, правильной архитектуры системы, автономности, качества планирования миссии, резервирования критических элементов и постоянного обновления платформы.

"Война показала, что РЭБ и дроны развиваются как постоянная гонка адаптации. Одна сторона находит способ ухудшить эффективность системы – другая меняет подходы. Поэтому преимущество не является постоянным. Им обладает тот, кто быстрее учится, быстрее внедряет изменения и лучше интегрирует опыт боевого применения", – подчеркнул председатель правления компании Culver Aerospace Олег Крот.

Украинские производители преимущественно используют современные системы связи и постоянно адаптируют эти решения к условиям на фронте. То, что было актуальным несколько месяцев назад, сегодня уже может требовать изменений.

"Сейчас мы видим рост потребности в БпЛА со спутниковым каналом связи, поэтому адаптировали наши дроны именно под этот формат применения. Это позволяет выполнять задачи даже в условиях активной работы средств РЭБ, поэтому на данный момент их влияние не является для нашего изделия критическим", – добавили в DG Industry.

Комплексное тестирование – залог успеха

Председатель правления компании Culver Aerospace Олег Крот отметил, что тестирование и deep-strike систем, и их ударного мидлстрайка Behemoth – это многоуровневый процесс. Он начинается не с полета, а с инженерной проверки компонентов, наземных испытаний, проверки электроники, двигателя, программной логики, качества производства и стабильности системы.

Далее идут летные испытания по этапам: базовое поведение платформы, стабильность, дальность, выносливость, работа систем управления, навигации и связи, а также проверка в более сложных условиях. В боевой реальности важно не только подтвердить, что платформа может летать. Важно понять, как она ведет себя в среде, где враг постоянно адаптируется.

Разработчики подчеркивают, что отдельный важный элемент – это обратная связь от военных. В Украине цикл "боевое применение – анализ – инженерное изменение – новая итерация" гораздо короче, чем в классической оборонной промышленности. Именно это является одной из причин высокой скорости украинских инноваций.

В DG Industry подчеркивают, что тестирование дрона начинается еще до первого полета. Сначала проверяются все системы в лабораторных условиях. Только после этого изделие переходит к летным испытаниям на специализированных полигонах.

Производители подчеркивают, что путь от прототипа к готовому изделию достаточно длительный. Нужно не только обеспечить стабильную работу всех систем, но и отработать аэродинамику, проверить поведение БпЛА в различных условиях и убедиться, что он соответствует поставленным требованиям. Иногда на бумаге все выглядит идеально, но именно испытания показывают, что еще нужно доработать.

Опрошенные РБК-Украина разработчики сходятся во мнении, что иногда испытания проходят без каких-либо замечаний, но для команды это не всегда лучший сценарий. Больше всего опыта получается именно тогда, когда находятся слабые места и проводится анализ, почему так произошло.

Каждое испытание дает новый опыт и помогает совершенствовать изделие. Поэтому к военным попадают уже проверенные и отработанные системы, а не экспериментальные образцы.

Есть попадание!

Одним из ключевых элементов дип-страйк миссий является подтверждение попаданий. Как правило, ключевые пути подтверждения эффективности миссий – это объективный контроль и OSINT инструменты.

Фото: подтверждение попадания дронов происходит несколькими независимыми способами (скрин видео)

Производители дронов отмечают, что подтверждение результатов – это всегда комплекс источников. Оно может включать данные подразделений, разведывательную информацию, открытые источники, фото- и видеоматериалы, спутниковые снимки, сообщения противника, вторичные признаки поражения и последующий анализ объекта.

Но важно понимать, что производитель не всегда является стороной, которая публично подтверждает конкретное боевое применение. В таких вопросах есть компетенция военных, разведки и государственных органов.

Со своей стороны, производители дронов в обязательнoм порядке анализируют техническую эффективность систем, получают обратную связь и совершенствуют продукт, но не всегда могут публично привязывать конкретное изделие к конкретной операции.

Это вопрос не только коммуникации, но и безопасности: публичное подтверждение может раскрыть лишние данные о тактике, средствах и процессе принятия решений.

Что дальше?

За последние годы эволюция дип-страйк дронов была очень быстрой. Если упростить, отечественные дальнобойные БпЛА прошли путь от экспериментальных и часто штучных решений до более зрелых систем, которые уже рассматриваются как часть регулярной оборонной способности.

Изменения произошли в нескольких направлениях. Во-первых, выросла дальность. Во-вторых, улучшилась надежность. В-третьих, производство стало более серийным. В-четвертых, значительно выросло внимание к устойчивости в условиях РЭБ. В-пятых, появился более профессиональный подход к качеству, логистике, ремонтопригодности и обновлению систем.

Также важно, что сегмент deep-strike уже не является нишевой историей. Украина официально говорит о масштабировании производства беспилотных систем, включая дальнобойные дроны, а СНБО оценивала производственные мощности Украины в сегменте Deep Strike по состоянию на 2026 год приблизительно в 25 млрд долларов. Таким образом, речь идет уже не только об инженерной находчивости, но и о формировании новой оборонно-промышленной отрасли.

По прогнозу председателя правления Culver Aerospace Олега Крота, в ближайшие год-два deep-strike дроны станут более автономными, более устойчивыми к РЭБ и более интегрированными в общую систему разведки и поражения.

Опрошенные производители сходятся во мнении, что в ближайшие годы следует ожидать развития навигации в условиях деградации GPS и связи, а также более широкого использования элементов искусственного интеллекта для помощи в навигации, распознавании объектов, планировании миссий и снижении нагрузки на оператора.

Также в последнее время постепенно растет роль группового применения, когда отдельный дрон является не самостоятельной единицей, а частью более крупной ударной архитектуры.

Но главное изменение будет не только в самой платформе, оно будет в организации процесса. По прогнозам экспертов, побеждать будут не те, кто один раз создал "лучший дрон", а те, кто способен постоянно обновлять систему, быстро масштабировать производство, учитывать боевой опыт и опережать противника в цикле адаптации.

"Процесс модернизации не останавливается. То, что было эффективным и летало месяц назад, сегодня почти не летает. Мы не то что отслеживаем, мы охотимся за всеми возможными мировыми технологиями и решениями. Процесс интеграции инноваций продолжается круглосуточно", – подытожил один из опрошенных РБК-Украина производителей "дип-страйков".

Вопросы – ответы:

– Силы обороны наращивают дальнобойные удары по тылам россиян?

– Да, по данным СНБО, в 2025 году Украина применила в шесть раз больше дальнобойных дронов, чем в 2024 году.

– Каковы ключевые параметры дальнобойных дронов?

– В deep-strike системах на первый план выходят энергоэффективность, аэродинамика, стабильность двигателя, надежность бортовой электроники, навигационная стойкость и качество производства.

– Из чего состоит тестирование дальнобойных дронов?

– Тестирование дрона начинается еще до первого полета. Сначала проверяются все системы в лабораторных условиях. Только после этого изделие переходит к летным испытаниям на специализированных полигонах.

– Как изменятся дип-страйк дроны в будущем?

– В ближайшие год-два deep-strike дроны станут более автономными, более устойчивыми к РЭБ и более интегрированными в общую систему разведки и поражения.