Москва пытается защитить Курскую область с помощью легкой пехоты, - британская разведка

Как отмечается в сводке, отряды БАРС (Боевой армейский резерв страны) были впервые созданы в 2021 году, изначально они были предназначены для обеспечения министерства обороны России кадрами активных резервистов с высоким уровнем готовности и подготовки. С марта 2022 года добровольцы могут присоединиться к отрядам БАРС для краткосрочной службы, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, подразделения БАРС в основном представляют собой легкие пехотные формирования, в которых отсутствует интегрированная артиллерия или бронетехника. В настоящее время по всей России насчитывается более 30 отрядов БАРС.

"Создание добровольческого отряда БАРС-Курск почти наверняка является ответом России на украинское вторжение в Курскую область России, которое началось 6 августа 2024 года. Маловероятно, что добровольческий отряд будет создан и сможет поддержать какую-либо российскую военную активность в Курской области в течение следующего месяца. Хотя Россия, вероятно, пытается наращивать свои силы в Курске, в настоящее время приоритет отдается Покровскому направлению на востоке Украины", - отмечают в Минобороны Британии.

Операция ВСУ

Напомним, ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, взято под контроль 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов. В плен захватили около 600 российских военных.

Сырский также сообщил, что операция ВСУ в Курской области привела к тому, что Москва сняла с фронта в Украине около 30 тысяч военных и перебросила ее на это направление.

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что Россия может совершить попытку контрнаступления в Курской области, но это будут тяжелые бои для РФ.