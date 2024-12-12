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Москва хочет контролировать парламент в Молдове, - спецслужбы страны

Четверг 12 декабря 2024 20:43
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Москва хочет контролировать парламент в Молдове, - спецслужбы страны Фото: Москва хочет контролировать парламент в Молдове (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Директор Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александру Мустяца предупредил о вероятности масштабного вмешательства России в парламентские выборы страны в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Об этом он заявил во время презентации доклада в парламенте, где освещались риски, связанные с российским вмешательством во внутренние процессы Молдовы.

По словам Мустяцы, Россия намерена повторить тактику, которую уже использовала во время президентских выборов и конституционного референдума в Молдове в 2024 году. Она включает:

  • коррупцию в политических и избирательных процессах;
  • активную дезинформацию и манипуляции в СМИ;
  • организацию уличных протестов и беспорядков.

Особую роль в реализации этой стратегии, как он отметил, играет преступная сеть, связанная с Иланом Шором, молдавским олигархом-беглецом, которого связывают с тесными связями с Москвой.

Москва, по словам главы СИБ, стремится установить контроль над молдавским парламентом, чтобы влиять на политику страны. Это позволит Кремлю усилить свое присутствие в регионе и помешать евроинтеграции Молдовы.

Мустяца отметил, что молдавские спецслужбы работают над укреплением национальной безопасности, усиливая контроль за деятельностью организаций, которые могут быть связаны с Россией.

Он добавил, что также важно привлечь международную поддержку для предотвращения вмешательства в избирательный процесс.

Напомним, что во время президентских выборов этой осенью, в Молдове были зафиксированы многочисленные случаи российского вмешательства. Например, в страну из РФ бесплатно привезли граждан для голосования на выборах.

Добавим, что кроме гибридных вызовов со стороны Москвы, страна пока остается уязвимой к атакам российских беспилотников.

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