Москва готовит информационную почву для нападения на страны Балтии, - ISW

Москва планомерно готовит информационную почву для возможного нападения на страны Балтии - и делает это уже сейчас, пока продолжаются переговоры по Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
23 апреля Совет безопасности России заявил, что литовские власти якобы создали "очаг напряженности" вблизи границы с Калининградской областью и милитаризируют страну под видом "защиты от России".
В тот же день заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил агентству "РИА Новости", что учения Объединенных экспедиционных сил (JEF) НАТО являются отработкой сценариев морской блокады и захвата Калининградской области.
Грушко также обвинил Альянс в целенаправленном "усилении конфронтации" с Россией.
В ISW объясняют: эти заявления - часть информационной войны Кремля. Цель - убедить аудиторию, что это НАТО является агрессором, а не Россия, которая вторглась в Украину.
"Кремль использует, в частности, свой контроль над Калининградской областью для оправдания будущей российской агрессии против стран Балтии или Польши под предлогом защиты Калининградской области", - заявили в ISW.
Кстати, премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия может атаковать одну из стран НАТО уже в ближайшие месяцы, а не через годы.
Как сообщало РБК-Украина, в интервью Financial Times он также выразил сомнения в том, отреагируют ли США на такое нападение должным образом.
