В Краснодарском крае жалуются на атаку дронов, в Ейске раздавались взрывы

В Краснодарском крае (РФ) в ночь на 9 октября работали системы противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников. На фоне дроновой атаки в Ейске раздавались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и местные паблики.

Об угрозе воздушной атаки с применением беспилотников в этом российском регионе заявляли еще около полуночи. А позже в сети писали о звуках взрывов в ряде населенных пунктов, а также о работе ПВО и сбитии дронов.

По данным Telegram-каналов города Ейск, в котором расположен российский военный аэродром, дронов будто бы было достаточно много.

Российское издание Astra писало, что жители Ейска также сообщали о взрывах в городе.

В Ейских пабликах писали об угрозе из-за обломков беспилотников в результате работы ПВО, и о пожаре.

Краснодарский губернатор уже после двух часов ночи по местному времени заявил, что под удар дронов этой ночью попал Щербиновский район.

"В селе Шабельское в результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла, повреждена газовая труба. В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет", - написал чиновник в своем Telegram.

Он добавил, что на месте идет работа специальных и экстренных служб.

Воздушные атаки на Ейск

Напомним, на западе этого населенного пункта находится большой аэродром, где дислоцируется 959-й бомбардировочный авиаполк, входящий в состав 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии. Вооружение полка состоит из фронтовых бомбардировщиков Су-24.

Данный аэродром интенсивно используется российскими военными для атак по территории Украины (расположен в 150 километрах от линии боевого столкновения на Запорожском направлении).

По данным аналитиков, аэродром служит как передовая воздушная база оккупантов.

Аэродром подвергается дроновым ударам не впервые. Так, например, в апреле "Ейск" попал под массированный удар с применением беспилотников. Местные жители говорили о минимум 10 взрывах, и сообщалось об активной работе ПВО над городом.

Добавим, в июне в РФ также рассказывали об атаке дронов на Ейск, где расположен военный аэродром.