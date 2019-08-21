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Московський суд залишив українських моряків під вартою

Новини » Політика    21.08.2019 - 19:21
Московський суд залишив українських моряків під вартою
Фото: українські моряки РФ (ТАСС)

Суд відхилив апеляцію адвокатів українських політв'язнів

Московський міський суд відхилив апеляцію адвокатів українських моряків, продовживши їм термін утримання до жовтня. Про це повідомив адвокат Миколи Полозова Facebook.

Повідомляється, що українські моряки Віктор Беспальченко, Володимир Варимез, Владислав Костишин, Олег Мельничук, Сергій Чулиба, Юрій Без'язичний, Юрій Будзыло, Володимир Лісовий, Богдан Небилиця, Євген Семидоцький залишаться під вартою до 24 жовтня. Андрій Артеменко, Василь Сорока і Андрій Эйдер - до 26 жовтня.

"Як і на попередніх судових засіданнях, суд, за клопотанням прокурора, визначив провести засідання в закритому режимі. Постанова Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою залишено без зміни", - повідомив Полозов.

Нагадаємо, 16 серпня Московський міський суд відхилив апеляцію про звільнення ще шістьох українських моряків - Михайла Власюка, Сергія Попова, Андрія Драча, Богдана Головаша, Дениса Гриценко та В'ячеслав Зінченко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Лефортовський суд Москви продовжив арешт 24 українських моряків, які були захоплені Росією поблизу Керченської протоки. Вони пробудуть під вартою до кінця жовтня.

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