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Московський суд залишив під арештом ще 4 військовополонених моряків

Новини » Політика    27.03.2019 - 19:09
Московський суд залишив під арештом ще 4 військовополонених моряків
Фото: військовополонені моряки (twitter.com/ATR__Official)

Засідання проходило в закритому режимі і тривало більше восьми годин

Сьогодні, 27 березня, Московський міський суд розглянув апеляційні скарги на продовження арешту п'ятої четвірки військовополонених моряків - Владислава Костишина, Віктора Беспальченко, Володимира Лісового та Володимира Варимеза і залишив під арештом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката захоплених моряків Миколи Полозова Facebook.

Засідання проходило в закритому режимі і тривало більше восьми годин.

"У ході засідання адвокатами були долучені і згодом оголошені судом резолюція ПАРЄ, згідно з якою щодо захоплених моряків повинні застосовуватися норми міжнародного гуманітарного права, включаючи Женевські конвенції, і доповідь УВКПЛ ООН, в якому моряки визнаються військовополоненими", - написав адвокат.

У задоволенні апеляційних скарг на рішення Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою стосовно військовополонених українських моряків Московський міський суд відмовив.

Нагадаємо, Микола Полозов заявив, що Росія утримує моряків у спробах вплинути на політичну ситуацію в Україні.

Також РБК-Україна повідомляло, що українському военнопленному моряку Богдану Нісенітниці в СІЗО "Лефортово" не допустили адвоката Еміля Курбединова. Адміністрація СІЗО не путила адвоката, пославшись на документи, які вони повинні були отримати від ФСБ.

 

 

 

 

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