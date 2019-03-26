ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До українського моряка Небилиці не допустили адвоката

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 16:22
До українського моряка Небилиці не допустили адвоката
Фото: Богдан Небилця (Emil Kurbedinov/Facebook)

Адміністрація СІЗО не змогла чітко назвати причину відмови

До українського військовополоненого моряка Богдана Небилиці сьогодні, 26 березня, в СІЗО "Лефортово" не допустили адвоката Еміля Курбедінова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката. 

Адвокат зазначив, що адміністрація СІЗО не допустила його, пославшись на документи, які вони мали отримати від ФСБ.

"Я повертаюся додому так і не потрапивши до свого підзахисного. Адміністрація Лефортовський СІЗО просто не допустила мене до Богдана, вказавши на якісь документи, які, чи то вони не отримали від ФСБ, чи то не встигли підписати у себе в ізоляторі. Адвокат має право на зустріч зі своїм підзахисним конфіденційно, без обмеження за часом!", - написав Курбедінов.

Він також повідомив, що зареєстрував заяву на ім'я начальника СІЗО з відповідною вимогою розібратися в ситуації, що склалася.

"Витрачено два дні на поїздку, гроші на проживання і перельоти, а Богдан не отримав сьогодні кваліфіковану юридичну допомогу свого адвоката і був позбавлений можливості отримати інформацію про кримінальну справу, узгодити ряд питань по готуються скаргами", - додав Курбедінов. 

До українського моряка Небилиці не допустили адвоката

РБК-Україна писало, що адвокат Микола Полозов заявив, що російські слідчі призначили психолого-психіатричну експертизу всім 24 військовополоненим українським морякам. 

Нагадаємо українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Зараз щодо всіх військовополонених триває суд в РФ. Моряків утримують в СІЗО "Лефортово", поки триває судовий процес.

Посольство США закликало Росію негайно звільнити українських моряків На відновлення моряка Сороки після операції знадобиться до року, - адвокат
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України морякиадвокат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся