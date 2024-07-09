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В России произошел пожар на химзаводе

Вторник 09 июля 2024 07:36
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В России произошел пожар на химзаводе Иллюстративное фото: в российском Кировске произошел пожар на химпредприятии (t.me mchs_official)
Автор: Владимир Костырин

В российском городе Кировск (Мурманская область) сегодня, 9 июля, произошел пожар на химическом предприятии. Площадь огненного ЧС охватила около 1500 "квадратов" на объекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МЧС России.

Российские чрезвычайники проинформировали, что возгорание произошло на высоте 56 метров.

"Горит кровля склада с апатит-нефелиновым концентратом", - говорится в заявлении министерства.

Также указывалось, что на месте работало 46 специалистов и 14 единиц техники.

"Открытое горение уже ликвидировано на 1500 квадратных метрах", - рассказали в МЧС в 05:09 и уточнили спустя около получаса, что пожарные уже потушили пожар на промышленном предприятии.

В министерстве добавили, что в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Следует заметить, что хотя в заявлении МЧС название горящего предприятия не указывается, судя по обнародованным ведомством кадрам, речь идет о Кировском филиале горно-обогатительного комплекса АО "Апатит".

Из открытых источников известно, что комбинат занимается производством фосфатного сырья. Предприятие является градообразующим предприятием Кировска и Апатитов.

Напомним, ранее в марте в РФ под Москвой произошел пожар на одном из крупнейших химзаводов.

К слову, незадолго этого огненного ЧП под столицей страны-агрессора россияне нафантазировали безуспешную атаку дрона на химзавод в Брянской области.

Кроме того, сообщалось, что в феврале пожар произошел на химзаводе в Уфе.

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