В Московской области горит Шатурская ГРЭС: СМИ публикуют фото и видео

Жители Подмосковья сообщали в пабликах о крупном пожаре.

Позже стало известно, что горит государственная районная электростанция (ГРЭС) в городе Шатура.

Проукраинский Telegtam-канал Exilenova+ публиковал видео и фото пожара.

Также сообщается, что аэропорт Жуковский приостановил работу.

Власти атаку на ГРЭС не подтвердили, никаких официальных комментариев по состоянию на утро нет.

Между тем пожар продолжается.

Зато Минобороны РФ отчиталось о сбитии над российскими регионами 75 неизвестных беспилотников, в том числе 2 - над Московской областью.

Шатурская ГРЭС имени В. И. Ленина - одна из старейших электростанций в России. Построена в 1925 году. Изначально работала на торфе, сейчас основной вид топлива - природный газ.

Установленная электрическая мощность 1500 МВт. Станция участвует в обеспечении электроэнергии и тепла для Московской области.