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Московский НПЗ "лег" после атаки дронов, нефтепереработка полностью остановлена, - Reuters

19:08 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: дым над Московским НПЗ после атаки дронов (Getty Images)

Атака украинских дронов 20 сентября остановила работу Московского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего "Газпром нефти". После удара на предприятии загорелись две установки первичной дистилляции нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным трех источников Reuters в нефтяной отрасли, дроны упали на территорию НПЗ, после чего пожар вспыхнул на обеих установках первичной переработки.

Собеседники агентства сообщили, что для устранения повреждений и возобновления работы предприятия может потребоваться несколько недель.

Какие установки повреждены

Речь идет о двух основных установках первичной переработки нефти. Вместе они обеспечивают всю мощь этого направления работы Московского НПЗ.

Установка AVT-6 способна перерабатывать 21400 метрических тонн нефти в сутки. Это около 53% от общей мощности завода.

Еще 18800 тонн в сутки приходится на комбинированную установку переработки нефти EURO+. Она обеспечивает оставшиеся 47%.

То есть после повреждения обеих установок Московский НПЗ фактически упустил возможность осуществлять первичную переработку нефти.

Последствия атаки также указывает ситуация с реализацией продукции. По данным источников Reuters, горючее Московского НПЗ не выставлялось на продажу на Санкт-Петербургской международной товарной бирже с 21 сентября.

Сколько нефти перерабатывал завод

Московский НПЗ является одним из самых крупных предприятий такого типа в России. По данным источников Reuters, в 2024 году завод переработал 11,6 млн. тонн нефти. Это около 230 тысяч баррелей в сутки.

За этот же год предприятие произвело 2,9 млн. тонн бензина, 3,2 млн. тонн дизельного горючего и 1,3 млн. тонн битума.

Теперь работа завода будет зависеть от того, насколько серьезными оказались повреждения установок. По оценке источников Reuters, на их возобновление и возвращение предприятия к работе может потребоваться несколько недель.

Напомним, в ночь на 20 сентября украинские дроны атаковали Московский НПЗ "Газпромнефть-Московский НПЗ" в районе Капотни. После удара на территории предприятия возник масштабный пожар.

В России эту атаку назвали самой масштабной за все время. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 19 сентября на разных рубежах якобы сбили более 1600 беспилотников, из которых 450 следовали в Москву.

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