Московский НПЗ "лег" после атаки дронов, нефтепереработка полностью остановлена, - Reuters

По данным трех источников Reuters в нефтяной отрасли, дроны упали на территорию НПЗ, после чего пожар вспыхнул на обеих установках первичной переработки.

Собеседники агентства сообщили, что для устранения повреждений и возобновления работы предприятия может потребоваться несколько недель.

Какие установки повреждены

Речь идет о двух основных установках первичной переработки нефти. Вместе они обеспечивают всю мощь этого направления работы Московского НПЗ.

Установка AVT-6 способна перерабатывать 21400 метрических тонн нефти в сутки. Это около 53% от общей мощности завода.

Еще 18800 тонн в сутки приходится на комбинированную установку переработки нефти EURO+. Она обеспечивает оставшиеся 47%.

То есть после повреждения обеих установок Московский НПЗ фактически упустил возможность осуществлять первичную переработку нефти.

Последствия атаки также указывает ситуация с реализацией продукции. По данным источников Reuters, горючее Московского НПЗ не выставлялось на продажу на Санкт-Петербургской международной товарной бирже с 21 сентября.

Сколько нефти перерабатывал завод

Московский НПЗ является одним из самых крупных предприятий такого типа в России. По данным источников Reuters, в 2024 году завод переработал 11,6 млн. тонн нефти. Это около 230 тысяч баррелей в сутки.

За этот же год предприятие произвело 2,9 млн. тонн бензина, 3,2 млн. тонн дизельного горючего и 1,3 млн. тонн битума.

Теперь работа завода будет зависеть от того, насколько серьезными оказались повреждения установок. По оценке источников Reuters, на их возобновление и возвращение предприятия к работе может потребоваться несколько недель.