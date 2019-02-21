Денісова провела зустріч з Москальковою в парламенті Греції

Фото: Тетяна Москалькова та Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова і Москалькова провели бесіду в коридорі будівлі Парламенту Греції через відмову омбудсмена РФ провести офіційну зустріч

Український омбудсмен Людмила Денісова зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою обговорили питання медичної допомоги пораненим військовополоненим українським морякам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денисової, опубліковане в Facebook.

"Поспілкувалася з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Ми домовлялися про зустріч у Греції, але російською стороною так і не було узгоджено час. Тому я змушена була зупинити російського омбудсмена прямо в коридорі будівлі парламенту Грецької Республіки", - повідомила Денісова.

У ході бесіди сторони обговорили питання медичної допомоги пораненим військовополоненим морякам і призначеного ним РФ обстеження. Денісова зазначила, що Василь Сорока, Андрій Ейдер і Андрій Артеменко потребують негайної госпіталізації та кваліфікованої допомоги лікарів, а не поверхневих оглядів.

Також український омбудсмен зробила акцент на погіршення стану здоров'я Павла Гриба і Едема Бекірова. Зокрема, за її словами, їх досі не забезпечили повноцінним лікуванням, незважаючи на наявність медичних висновків

В черговий раз Денісова уточнила позицію Москалькової щодо обміну в'язнями. Москалькова заявила, що у неї немає для цього мандата. Денісова нагадала, що представник РФ в тристоронній контактній групі Борис Гризлов на останньому засіданні ТКГ вказав, що саме Москалькова повинна займатися цим питанням. Таким чином, блокування процесу обміну та ненадання відповіді з цього питання Україні свідчить, що російській стороні не цікава доля своїх громадян. Також це говорить про те, що РФ не бажає дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Москалькова скасувала заплановану на 21 лютого зустріч з українським омбудсменом. У РФ заявили, що причина в тому, що Денісова зробила "різку заяву" в бік Москальковой.

Денісова їхала на зустріч з Москальвою для того, щоб обговорити надання медичної допомоги українським політв'язням і військовополоненим морякам. Москалькова повідомляла Людмилі Денісовій, що трьох поранених українських військовополонених моряків буде направлено на обстеження в лікарню.