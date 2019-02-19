Денісова: в РФ пообіцяли направити поранених українських моряків на медобстеження

Мова йде про Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороку

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что трех раненых украинских военнопленных моряков будет направлено на обследование в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Денисовой.

Речь идет об Андрее Артеменко, Андрее Эйдере и Василие Сороке. Денисова пишет, что за три месяца моряки так и не получили квалифицированного лечения.

Фото: раненые украинские моряки (коллаж РБК-Украина)

"Наконец РФ прислушалася к призывам Украины и всего цивилизованного мира предоставить ребятам медицинскую помощь. Надеюсь, что заявления Москальковой об "углубленном обследовании" не ограничатся поверхностным осмотром. Ведь за почти три месяца наши ребята так и не получили квалифицированного лечения", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 февраля Федеральная служба безопасности России отказалась удовлетворить ходатайство о передаче трех украинских моряков, раненых при задержании в Керченском проливе, для обследования и лечения.

Ранее сообщалось, что ЕС ожидает от РФ предоставления надлежащей медицинской помощи раненым морякам.

Денисова заявляла, что ждет результатов повторных анализов пленного украинского моряка Андрея Эйдера для подтверждения возможного его заражения вирусом гепатита.