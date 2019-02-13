Москалькова підтвердила, що українським пораненим морякам потрібна меддопомога

Денісова висловила сподівання, що морякам нададуть меддопомогу

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила украинских моряков в СИЗО "Лефортово" и убедилась в том, что трем раненым военнопленным действительно нужна медицинская помощь. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Речь идет о раненых украинских моряках Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки. Денисова выразила надежду, что морякам окажут медпомощь.

"Все мои письма и обращения не были напрасными и надеюсь, что РФ примет решение в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Ребята должны пройти дополнительное медицинское обследование и в соответствии с Третьей Женевской Конвенцией "Об обращении с военнопленными" их должны отправить на лечение в третьей (нейтральной) страны", - написала она.

До этого российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что состояние здоровья захваченных в Керченском проливе удовлетворительное, но никакого официального подтверждения этой информации нет.

РБК-Украина писало, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями отношении России в ответ на задержание украинских моряков.