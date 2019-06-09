Москаль вийшов з партії Порошенка

Фото: Геннадій Москаль (hsc.gov.ua)

Також Москаль склав повноваження глави територіальної організації БПП

Глава Закарпатської обласної державної адміністрації Генадій Москаль заявив про вихід з партії п'ятого президента Петра Порошенка "Солідарність". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Москаля.

Як повідомляється, у п'ятницю, 7 червня, Москаль написав заяву про вихід зі складу партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Також глава Закарпатської ОДА заявив про складання повноважень очільника територіальної організації партії.

"Прошу припинити моє членство в політичній партії Блок Петра Порошенка "Солідарність". Також повідомляю, що складаю з себе повноваження голови Закарпатської територіальної організації політичної партії Блок Петра Порошенка "Солідарність", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у квітні Генадій Москаль заявив, що подав у відставку з посади очільника Закарпатської області. Відповідну заяву Москаль подав тодішньому президенту України Петру Порошенку.

Раніше РБК-Україна писало, що нардеп Олександр Грановський заявив про вихід з партії Петра Порошенка у зв'язку з рішенням йти на парламентські вибори по мажоритарному округу. Своє рішення політик назвав свідомим.

Крім того, з фракції "Блок Петра Порошенка" вийшов нардеп Сергій Каплін. Про вихід Капліна з БПП повідомив спікер парламенту Андрій Парубій перед закриттям ранкового пленарного засідання Ради.