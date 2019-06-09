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Москаль вышел из партии Порошенко

Новости » Политика    09.06.2019 - 11:04
Москаль вышел из партии Порошенко
Фото: Геннадий Москаль (hsc.gov.ua)

Также Москаль сложил полномочия главы территориальной организации БПП

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил о выходе из партии пятого президента Петра Порошенко "Солидарность". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Москаля.

Как сообщается, в пятницу, 7 июня, Москаль написал заявление о выходе из состава партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также глава Закарпатской ОГА заявил о сложении полномочий председателя территориальной организации партии.

"Прошу прекратить мое членство в политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что складываю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в заявлении.

Москаль вышел из партии Порошенко

Напомним, в апреле Геннадий Москаль заявил, что подал в отставку с поста главы Закарпатской области. Соответствующее заявление Москаль подал тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее РБК-Украина писало, что нардеп Александр Грановский заявил о выходе из партии Петра Порошенко в связи с решением идти на парламентские выборы по мажоритарному округу. Свое решение политик назвал сознательным.

Кроме того, из фракции "Блок Петра Порошенко" вышел нардеп Сергей Каплин. О выходе Каплина с БПП сообщил спикер парламента Андрей Парубий перед закрытием утреннего пленарного заседания Рады.

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