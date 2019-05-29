Грановський вийшов з БПП

Фото: Олександр Грановський (з відкритих джерел)

Грановський не планує ставати частиною списку партії "Європейська солідарність"

Народний депутат Олександр Грановський вийшов з партії "Блок Петра Порошенко" (БПП) у зв'язку з рішенням йти на парламентські вибори по мажоритарному округу. Про це Грановський написав на своєму Facebook.

Зокрема, Грановський повідомив, що два дні тому припинив членство в БПП. Своє рішення політик назвав свідомим.

"Беручи до уваги прийняте мною рішення про продовження свого самостійного політичного шляху, два дні тому припинив членство в партії "Блок Петра Порошенка". Це рішення, як і всі інші, абсолютно свідоме. Станом на цю хвилину, я не планую ставати частиною нового парламентського списку партії "Європейська Солідарність" або ж користуватися партійною підтримкою цієї сили в якості самовисуванця", - повідомив він.

Грановський також закликав не шукати "складний підтекст" у такому рішенні, тому що його немає.

"Я ціную руку допомоги колег, думку соратників по залу, їх енергію, дружбу, а іноді і сиве волосся (не має відношення до сусіда ліворуч). Переконаний, нам є чим пишатися. З вдячністю ставлюся до всіх без винятку людям, які оточували мене всі ці роки і не сумніваюся, що ми залишимося добрими друзями. Партія отримала ім'я Петра Порошенка, який заслужено увійшов в історію України за прийняті їм сміливі та історичні рішення", - написав він.

Нардеп підкреслив, що ця парламентська каденція - перша в його житті, яка дала можливість краще зрозуміти себе і допомогла визначити життєві та політичні пріоритети.

"Не вдаючись у нудні подробиці, рішення про продовження самостійного шляху - органічне і чесне. Якщо доля розпорядиться так, що мною будуть прийняті якісь інші нові рішення, негайно проінформую про це громадськість", - резюмував Грановський.

Нагадаємо, раніше Грановський заявив, що політика для нього - це не прикриття, а інструмент досягнення цілей.