Екс-голова Полтавської ОДА подав до суду на Порошенка

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Розглядати позов буде Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду

Екс-голова Полтавської обласної держадміністрації Валерій Головко 15 квітня подав позов до Касаційного адміністративний суд Верховного суду на президента Петра Порошенка про визнання протиправним і скасування указу про звільнення.. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання "Полтавщина".

Повідомляється, що розглядати позов буде Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду.

Нагадаємо, місяць тому Петро Порошенко звільнив голову Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка. Президент зазначив, що стосовно Головка виникли серйозні претензії у детективів НАБУ.

"Для об'єктивного розслідування буде краще, якщо пан Головко не буде займати високу державну посаду...Останнє слово, звичайно, за судом, але ми повинні створювати умови, щоб розслідування мали суспільну довіру. Уряд зробив відповідне подання, і я сьогодні в Полтаві підписав указ про звільнення пана Головко", - зазначив Порошенко.

Додамо, що наприкінці лютого Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки у чиновників Полтавської ОДА. Слідчі дії проходили на підставі рішення суду в рамках розслідування справи за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. НАБУ встановило, що Головко вимагав від підприємців мільйонні відкати і хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних машин і цінних гаджетів.