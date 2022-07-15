Шахраї виманюють дані платіжних карток в соцмережах: як не стати жертвою

Як діють шахраї

Як розповіли у відомстві, в соціальній мережі Facebook виявлено низку шахрайських сторінок, що містять посилання на так званий "Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів".

Так, на згаданому ресурсі пропонують надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. У разі виконання зазначених вимог дані платіжної картки буде скомпрометовано.

В Держспецзв'язку попереджають, що шахрайська активність має систематичний характер і відстежується за ідентифікатором UAC-0100.

Що робити

У відомстві надають громадянам три головні правила, яких слід дотримуватися, а саме:

ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Налаштуйте контроль руху коштів: підключіть SMS-інформування, установіть ліміти на операції.

якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті - негайно заблокуйте картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг.

використовуйте надійні паролі, двофакторну автентифікацію, антивірусні програми та дотримуйтеся інших порад із кібербезпеки.

Фото: шахраї виманюють дані платіжних карток в соцмережах (t.me/dsszzi_official)