Як захистити свої гроші в Інтернеті: шість сценаріїв злочинів та рекомендації НБУ

Під час війни зловмисники не припиняють спроб ошукувати громадян. Вони спекулюють на темі фінансової допомоги постраждалим, виманюють кошти нібито на допомогу українським військовим або на евакуацію цивільних громадян із небезпечних районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Щоб допомогти українцям розпізнавати злочинні схеми, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України разом із НБУ та Кіберполіцією створили прості інструкції.

1. Можливий сценарій злочину

Знайома людина просить позичити грошей в особистому повідомленні в месенджері соціальної мережі, це може бути хтось, із ким ви давно не спілкуєтесь

Що робити

Зв’язатися з людиною через інший канал (телефоном, поштою, іншим месенджером) і запитати про повідомлення.

Якщо людина не надсилала повідомлення:

розповісти, що її акаунт зламали

порадити змінити пароль до месенджера та ввімкнути двофакторну автентифікацію

попросити повідомити про інцидент Кіберполіцію та CERT-UA

2. Можливий сценарій злочину

Повідомлення в месенджері або пост у соцмережах про надання фінансової допомоги, яку може отримати будь-хто. Гроші пропонують нібито від імені державних, міжнародних установ або банків. Повідомлення містить посилання на чат-бот або сайт, де можна дізнатись додаткову інформацію

Що робити

отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел

не переходити за сумнівними посиланнями

не повідомляти конфіденційної інформації стороннім (дані картки, логін та паролі до онлайн банкінгу тощо)

якщо ж особисту (персональну) інформацію розголошено, звернутись до банку та заблокувати картку

у разі підозри шахрайських дій - негайно повідомляти правоохоронні органи

З. Можливий сценарій злочину

Повідомлення про евакуаційний рейс за умови передплати

Що робити

перевіряти інформацію

про евакуаційні рейси, гуманітарні коридори необхідно тільки на офіційних ресурсах

якщо можливо, обирати післяплату евакуаційних перевезень

4. Можливий сценарій злочину.

Продаж в інтернеті неіснуючих товарів за передплатою.

Що робити

купуйте та сплачуйте лише на перевірених сайтах, у разі сумнівів, надайте перевагу післяплаті

для онлайн-шопінгу відкрийте віртуальну картку і переказуйте на неї лише суму, необхідну для оплати

не повідомляйте нікому термін дії картки, CVV та PIN-код

у разі купівлі на платформі оголошень обговорюйте деталі угоди тільки

в чаті цієї платформи та не переходьте у сторонні месенджери

перевіряйте правильність назви необхідного сайту: один непомітний символ на панелі адреси може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс

5. Можливий сценарій злочину

Псевдопокупець запитує реквізити картки для оплати за товар на дошці оголошень і називає час здійснення переказу.

У зазначений час напарник зловмисника під виглядом працівника служби безпеки банку телефонує і повідомляє, що для зарахування грошей необхідно активувати платіжну картку. Він диктує потерпілим реквізити підконтрольних рахунків, видаючи їх за коди активації картки

Що робити

не повідомляйте стороннім даних картки або даних, що можуть бути використані для підтвердження платежів

не виконуйте жодних операцій з «верифікації» карти

у разі сумнівів - телефонуйте до банку

за телефоном, вказаним на звороті картки, і уточніть інформацію

6. Можливий сценарій злочину

Розсилання повідомлень начебто від офіційних установ про збір коштів на підтримку ЗСУ тощо

Що робити

переказуйте гроші лише через офіційні фонди, благодійні організації або людям, яких ви знаєте особисто чи яким довіряєте

не переходьте за сумнівними посиланнями

не вказуйте на сторонніх ресурсах даних вашої банківської картки

7. Куди та як повідомляти про злочинців (фото, посилання на ресурс, аудіо, відео тощо)

Адміністрації месенджера - про користувачів, які порушують закон:

Telegram

Натисніть на повідомлення - оберіть Повідомити - опишіть причину (якщо фішинг - Інше - Фішинг)

WhatsApp

Натисніть на повідомлення і кілька секунд утримуйте - оберіть у правому верхньому кутку три крапки - натисніть Поскаржитись

Кіберполіцію, якщо стали жертвою злочину в інтернеті:

https://ticket.cvberpolice.aov.ua/

CERT-UA - про фішинг, зловмисне ПЗ, кібератаки

Якщо стали жертвою злочину в інтернеті, заповніть форму на сайті кіберполіції:

https://ticket.cvberpolice.gov.ua/