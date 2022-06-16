Шахраї можуть виманювати гроші онлайн: як захиститися від кіберзлочинців

В Україні з початку повномасштабної війни активізувалися інтернет-шахраї. Кіберзловмисники просять надсилати кошти нібито на ЗСУ або виманюють дані банківських карток в українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
Громадян закликали повідомляти до кіберполіції та Урядової команди реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA про злочинців та шахрайські схеми.
"Це важливо робити, щоб фахівці блокували шахрайські схеми та кібератаки в інтернеті й притягали винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Фахівці розробили спеціальні інструкції для розпізнавання шахраїв та пояснили, як захиститися від аферистів в інтернеті.
Знайома людина просить у соцмережах чи месенджері надіслати кошти. У такому випадку існує ризик, що шахраї зламали акаунт особи.
Що робити?
Зв'язатися з людиною через інший канал (телефоном, поштою, іншим месенджером) і запитати про повідомлення;
Якщо знайомий підтвердив, що його зламали, тоді варто:
Шахраї можуть поширювати у мережі інформацію про надання фінансової допомоги. Вони можуть називатися установами та банками. Найчастіше повідомлення містять посилання на чат-бот або сайт, де нібито можна дізнатись додаткову інформацію.
Що робити?
Аферисти також часто поширюють повідомлення про евакуаційний рейс за умови передплати.
Як діяти?
Часто зловмисники можуть "продавати" речі онлайн, яких насправді не існує.
Як діяти?
Розсилання повідомлень про начебто про збір коштів для військових.
Що робити?
Нагадаємо, правоохоронці викрили банду злочинців, яка шантажувала сім'ї воїнів ЗСУ.
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