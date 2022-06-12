Ваш родич у полоні. СБУ викрила банду, яка шантажувала сім'ї воїнів ЗСУ
Співробітники СБУ викрили шахрайську схему в Запорізькій області. Члени банди телефонували рідним та близьким військовим ЗСУ й пропонували "допомогти" їм у визволенні бійця з полону.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку СБУ.
За свої "послуги" шахраї вимагали окрему плату, а їх розцінки різнилися від емоційного стану родичів. Наприклад:
- телефонна розмова з полоненим - від 10 до 50 тисяч гривень;
- визволення з полону - від 50 до 200 тисяч гривень;
- перевезення тіла загиблого - до 10 тисяч гривень.
"Звичайно, що жодну з цих міфічних обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей, які їм пересилали онлайн, - просто зникали зі зв’язку", - пише пресслужба СБУ.
Аби підтвердити правдоподібність своїх слів, шахраї моніторили інтернет та збирали дані про зниклих безвісти українських військових або ж їх родичів.
"Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов з тюрми", - додає пресслужба.
Також злочинець мав й спільницю, яка відповідала за фінансову складову, забезпечувала мобільні дзвінки, змінювала номери й операторів зв’язку. Жінку вже затримали.
Під час обшуків у підозрюваної було вилучено:
- комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності;
- велику кількість мобільних телефонів і сім-карток;
- банківські картки для отримання платежів;
- чверть мільйона гривень готівкою.
"У межах кримінального провадження встановлюються всі потерпілі особи та вживаються заходи для притягнення до відповідальності інших учасників схеми", - відзначає СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно співробітники СБУ викрили агентку розвідки Росії у Житомирській області. Злочинниця передавала ворогу інформацію про наших військових.
Також нещодавно було знешкоджену агентуру ворога, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра.
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