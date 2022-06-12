ru ua
Нд, 12 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ваш родич у полоні. СБУ викрила банду, яка шантажувала сім'ї воїнів ЗСУ

Новость на русском →
Неділя 12 червня 2022 11:43
Ваш родич у полоні. СБУ викрила банду, яка шантажувала сім'ї воїнів ЗСУ Фото: СБУ викрила банду, яка шантажувала сім'ї воїнів ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ викрили шахрайську схему в Запорізькій області. Члени банди телефонували рідним та близьким військовим ЗСУ й пропонували "допомогти" їм у визволенні бійця з полону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку СБУ.

За свої "послуги" шахраї вимагали окрему плату, а їх розцінки різнилися від емоційного стану родичів. Наприклад:

  • телефонна розмова з полоненим - від 10 до 50 тисяч гривень;
  • визволення з полону - від 50 до 200 тисяч гривень;
  • перевезення тіла загиблого - до 10 тисяч гривень.

"Звичайно, що жодну з цих міфічних обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей, які їм пересилали онлайн, - просто зникали зі зв’язку", - пише пресслужба СБУ.

Аби підтвердити правдоподібність своїх слів, шахраї моніторили інтернет та збирали дані про зниклих безвісти українських військових або ж їх родичів.

"Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов з тюрми", - додає пресслужба.

Також злочинець мав й спільницю, яка відповідала за фінансову складову, забезпечувала мобільні дзвінки, змінювала номери й операторів зв’язку. Жінку вже затримали.

Під час обшуків у підозрюваної було вилучено:

  • комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності;
  • велику кількість мобільних телефонів і сім-карток;
  • банківські картки для отримання платежів;
  • чверть мільйона гривень готівкою.

"У межах кримінального провадження встановлюються всі потерпілі особи та вживаються заходи для притягнення до відповідальності інших учасників схеми", - відзначає СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно співробітники СБУ викрили агентку розвідки Росії у Житомирській області. Злочинниця передавала ворогу інформацію про наших військових.

Також нещодавно було знешкоджену агентуру ворога, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Служба безпеки України Російська Федерація
NEWS
Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше
Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз