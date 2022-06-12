Ваш родич у полоні. СБУ викрила банду, яка шантажувала сім'ї воїнів ЗСУ

Співробітники СБУ викрили шахрайську схему в Запорізькій області. Члени банди телефонували рідним та близьким військовим ЗСУ й пропонували "допомогти" їм у визволенні бійця з полону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку СБУ.

За свої "послуги" шахраї вимагали окрему плату, а їх розцінки різнилися від емоційного стану родичів. Наприклад:

телефонна розмова з полоненим - від 10 до 50 тисяч гривень;

визволення з полону - від 50 до 200 тисяч гривень;

перевезення тіла загиблого - до 10 тисяч гривень.

"Звичайно, що жодну з цих міфічних обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей, які їм пересилали онлайн, - просто зникали зі зв’язку", - пише пресслужба СБУ.

Аби підтвердити правдоподібність своїх слів, шахраї моніторили інтернет та збирали дані про зниклих безвісти українських військових або ж їх родичів.

"Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов з тюрми", - додає пресслужба.

Також злочинець мав й спільницю, яка відповідала за фінансову складову, забезпечувала мобільні дзвінки, змінювала номери й операторів зв’язку. Жінку вже затримали.

Під час обшуків у підозрюваної було вилучено:

комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності;

велику кількість мобільних телефонів і сім-карток;

банківські картки для отримання платежів;

чверть мільйона гривень готівкою.

"У межах кримінального провадження встановлюються всі потерпілі особи та вживаються заходи для притягнення до відповідальності інших учасників схеми", - відзначає СБУ.