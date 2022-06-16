Мошенники могут выманивать деньги онлайн: как защититься от киберпреступников

Граждан призвали сообщать в Киберполицию и Правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA о преступниках и мошеннических схемах.

"Это важно делать, чтобы специалисты блокировали мошеннические схемы и кибератаки в интернете и привлекли виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Специалисты разработали специальные инструкции для распознавания мошенников и объяснили, как защититься от аферистов в интернете.

Схема 1

Знакомый человек просит в соцсетях или мессенджере прислать средства. В таком случае существует риск, что мошенники взломали аккаунт человека.

Что делать?

Связаться с человеком через другой канал (телефоном, почтой, другим мессенджером) и спросить о сообщении;

Если знакомый подтвердил, что его сломали, тогда стоит:

рассказать, что его аккаунт взломали;

посоветовать изменить пароль к мессенджеру и включить двухфакторную аутентификацию;

попросить сообщить об инциденте киберполицию.

Схема 2

Мошенники могут распространять в сети информацию о предоставлении финансовой помощи. Они могут называться учреждениями и банками. Чаще всего сообщения содержат ссылки на чат-бот или сайт, где якобы можно узнать дополнительную информацию.

Что делать?

нужно получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;

не переходить по сомнительным ссылкам;

не сообщать конфиденциальной информации посторонним (данные карты, логин и пароли к онлайн банкингу и тому подобное);

если же личная (персональная) информация разглашена, нужно обратиться в банк и заблокировать карту;

если подозреваете мошенничество - немедленно сообщайте правоохранителям.

Схема 3

Аферисты также часто распространяют сообщения об эвакуационном рейсе при условии предоплаты.

Как действовать?

проверять информацию об эвакуационных рейсах, гуманитарных коридорах необходимо только на официальных ресурсах;

выбирать наложенный платеж перевозок;

если вы пострадали от мошенничества, заполните форму на сайте киберполиции.

Схема 4

Часто злоумышленники могут "продавать" вещи онлайн, которых на самом деле не существует.

Как действовать?

покупайте товары и оплачивайте средства только на проверенных сайтах;

в случае сомнений отдайте предпочтение послеоплате;

для онлайн-шопинга откройте виртуальную карту и переводите на нее только сумму, необходимую для оплаты;

никому не сообщайте срок действия карты, CVV и PIN-код;

при покупке на платформе объявлений обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы - НЕ переходите в сторонние мессенджеры;

проверяйте правильность названия необходимого сайта: один незаметный символ на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый ресурс.

Схема 5

Рассылка сообщений о якобы о сборе средств для военных.

Что делать?