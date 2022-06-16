Мошенники могут выманивать деньги онлайн: как защититься от киберпреступников

В Украине с начала полномасштабной войны активизировались интернет-мошенники. Киберпреступники просят присылать средства якобы на ВСУ или выманивают данные банковских карточек у украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Граждан призвали сообщать в Киберполицию и Правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA о преступниках и мошеннических схемах.
"Это важно делать, чтобы специалисты блокировали мошеннические схемы и кибератаки в интернете и привлекли виновных к ответственности", - говорится в сообщении.
Специалисты разработали специальные инструкции для распознавания мошенников и объяснили, как защититься от аферистов в интернете.
Знакомый человек просит в соцсетях или мессенджере прислать средства. В таком случае существует риск, что мошенники взломали аккаунт человека.
Что делать?
Связаться с человеком через другой канал (телефоном, почтой, другим мессенджером) и спросить о сообщении;
Если знакомый подтвердил, что его сломали, тогда стоит:
Мошенники могут распространять в сети информацию о предоставлении финансовой помощи. Они могут называться учреждениями и банками. Чаще всего сообщения содержат ссылки на чат-бот или сайт, где якобы можно узнать дополнительную информацию.
Что делать?
Аферисты также часто распространяют сообщения об эвакуационном рейсе при условии предоплаты.
Как действовать?
Часто злоумышленники могут "продавать" вещи онлайн, которых на самом деле не существует.
Как действовать?
Рассылка сообщений о якобы о сборе средств для военных.
Что делать?
Напомним, правоохранители разоблачили банду преступников, которая шантажировала семьи воинов ВСУ.
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