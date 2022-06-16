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Мошенники могут выманивать деньги онлайн: как защититься от киберпреступников

Фото: в Украине активизировались интернет-мошенники (freepik)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине с начала полномасштабной войны активизировались интернет-мошенники. Киберпреступники просят присылать средства якобы на ВСУ или выманивают данные банковских карточек у украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Граждан призвали сообщать в Киберполицию и Правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA о преступниках и мошеннических схемах.

"Это важно делать, чтобы специалисты блокировали мошеннические схемы и кибератаки в интернете и привлекли виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Специалисты разработали специальные инструкции для распознавания мошенников и объяснили, как защититься от аферистов в интернете.

Схема 1

Знакомый человек просит в соцсетях или мессенджере прислать средства. В таком случае существует риск, что мошенники взломали аккаунт человека.

Что делать?

Связаться с человеком через другой канал (телефоном, почтой, другим мессенджером) и спросить о сообщении;

Если знакомый подтвердил, что его сломали, тогда стоит:

  • рассказать, что его аккаунт взломали;
  • посоветовать изменить пароль к мессенджеру и включить двухфакторную аутентификацию;
  • попросить сообщить об инциденте киберполицию.

Схема 2

Мошенники могут распространять в сети информацию о предоставлении финансовой помощи. Они могут называться учреждениями и банками. Чаще всего сообщения содержат ссылки на чат-бот или сайт, где якобы можно узнать дополнительную информацию.

Что делать?

  • нужно получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;
  • не переходить по сомнительным ссылкам;
  • не сообщать конфиденциальной информации посторонним (данные карты, логин и пароли к онлайн банкингу и тому подобное);
  • если же личная (персональная) информация разглашена, нужно обратиться в банк и заблокировать карту;
  • если подозреваете мошенничество - немедленно сообщайте правоохранителям.

Схема 3

Аферисты также часто распространяют сообщения об эвакуационном рейсе при условии предоплаты.

Как действовать?

  • проверять информацию об эвакуационных рейсах, гуманитарных коридорах необходимо только на официальных ресурсах;
  • выбирать наложенный платеж перевозок;
  • если вы пострадали от мошенничества, заполните форму на сайте киберполиции.

Схема 4

Часто злоумышленники могут "продавать" вещи онлайн, которых на самом деле не существует.

Как действовать?

  • покупайте товары и оплачивайте средства только на проверенных сайтах;
  • в случае сомнений отдайте предпочтение послеоплате;
  • для онлайн-шопинга откройте виртуальную карту и переводите на нее только сумму, необходимую для оплаты;
  • никому не сообщайте срок действия карты, CVV и PIN-код;
  • при покупке на платформе объявлений обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы - НЕ переходите в сторонние мессенджеры;
  • проверяйте правильность названия необходимого сайта: один незаметный символ на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый ресурс.

Схема 5

Рассылка сообщений о якобы о сборе средств для военных.

Что делать?

  • переводите деньги только через официальные фонды, благотворительные организации или людям, которых вы знаете лично и которым доверяете;
  • не переходите по сомнительным ссылкам;
  • не указывайте на сторонних ресурсах данные вашей банковской карты.

Напомним, правоохранители разоблачили банду преступников, которая шантажировала семьи воинов ВСУ.

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мошенническая схемаКиберполиция