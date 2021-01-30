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Викрадення і розбої: у Київській області співробітник СБУ організував банду з поліцейськими

Київська область, Субота 30 січня 2021 20:23
Викрадення і розбої: у Київській області співробітник СБУ організував банду з поліцейськими
Фото: вилучені під час обшуку гроші (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Київській області викрили і затримали банду, в якій перебували оперативники поліції. Її організував підполковник СБУ.

Про це повідомляє Національна поліція.

За даними слідства, в угрупованні були семеро людей, двоє з яких були співробітниками оперативних підрозділів. Банда займалася викраденнями з метою отримання викупу, розбійними нападами із застосуванням насильства. Метою її діяльності було збагачення учасників угруповання.

У кожного з членів банди були певні функції в рамках розробленої схеми роботи.

У ході слідства задокументовано 11 злочинів, а збитки громадянам оцінюються в 5 мільйонів гривень.

Фігурантам пред'явлені звинувачення в бандитизмі, незаконному позбавленні волі або викраденні людей, вимаганні, розбоях, незаконному поводженні зі зброєю. Обвинувальний акт направлено до суду.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області затримали працівника головного управління Нацполиции та інспектора управління патрульної поліції, а також двох їхніх спільників. Затриманих підозрюють у крадіжці магістральних кабелів "Укртелекому" і Держспецзв'язку.

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