В Індонезії смертники влаштували вибух біля церкви, є постраждалі

В Індонезії два терориста смертника влаштували вибух біля католицької церкви. У результаті теракту постраждали не менше 14 людей.

Повідомляється, що інцидент стався біля католицької церкви в місті Макассар на острові Сулавесі. Вибух прогримів, коли парафіяни перебували всередині на службі з нагоди Вербної неділі.

На даний момент відомо про 14 постраждалих. Місцева поліція з'ясовує, яка з радикальних організацій причетна до теракту.

tw // bomb attack, explode

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this is what happened with gereja katedral makassar. oh my god this is not one or two times happened in indonesia. i'm so crying :)pic.twitter.com/dKaIjTwsYA — ustadz jamal evans (@rogersdrysdale) March 28, 2021

Відзначимо, в січні місцеві силовики провели операцію в Макассарі, в результаті якої було ліквідовано двох чоловіків, підозрюваних в причетності до подвійного теракту в церкві на Філіппінах в 2019 році, в результаті якого загинули понад 20 осіб.