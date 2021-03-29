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На заводі в Індонезії стався потужний вибух: постраждали 20 осіб

Новость на русском → Індонезія, Понеділок 29 березня 2021 06:42
На заводі в Індонезії стався потужний вибух: постраждали 20 осіб Фото: пожежа (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Індонезії на нафтопереробному заводі компанії Pertamina стався потужний вибух, після якого почалася пожежа. В результаті інциденту постраждали 20 осіб.

Про це повідомляє агентство ANTARA з посиланням на в. о. секретаря управління з надзвичайних ситуацій району Індрамайу Кая Регенси.

Так, у п'ятьох людей серйозні опіки, ще 15 отримали легкі поранення. Найбільше постраждали жителі будинків, які розташовані поруч із місцем події.

Вибух, а потім пожежа на нафтопереробному заводі в провінції Західна Ява стався 29 березня. В цей час пожежа ліквідована. З сусідніх будинків були евакуйовані понад 700 осіб.

Причини події поки невідомі.

Нагадаємо, 28 березня в Індонезії два терористи смертника влаштували вибух біля католицької церкви. У результаті теракту постраждали не менше 14 людей.

Також нещодавно на військовій базі в Екваторіальній Гвінеї сталися потужні вибухи. В результаті загинули 15 осіб. Ще близько 500 осіб отримали поранення.

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