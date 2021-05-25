Пошкоджені дахи та поламані дерева: Херсонською областю пронісся торнадо

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області .

Торнадо пронеслося в районі села Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади.

"В результаті ураганного вітру пошкоджені паркани, дахи кількох будинків і повалені дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - йдеться в повідомленні.

На даний момент правоохоронці обходять квартири громадян, спілкуються з місцевими жителями для надання допомоги.

"Поліцейські працюватимуть на місці, поки не подолають наслідки негоди", - йдеться в повідомленні.

Фото: Херсонською областю пронісся торнадо (facebook.com/khersonpolice.official)