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Пошкоджені дахи та поламані дерева: Херсонською областю пронісся торнадо

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Херсонська область, Вівторок 25 травня 2021 15:59
Пошкоджені дахи та поламані дерева: Херсонською областю пронісся торнадо Фото: Херсонською областю пронісся торнадо (facebook.com/khersonpolice.official)
Автор: РБК-Україна

Напередодні Херсонською областю пронісся торнадо. Наразі поліцейські допомагають місцевим мешканцям долати наслідки природного явища.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Торнадо пронеслося в районі села Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади.

"В результаті ураганного вітру пошкоджені паркани, дахи кількох будинків і повалені дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - йдеться в повідомленні.

На даний момент правоохоронці обходять квартири громадян, спілкуються з місцевими жителями для надання допомоги.

"Поліцейські працюватимуть на місці, поки не подолають наслідки негоди", - йдеться в повідомленні.

Фото: Херсонською областю пронісся торнадо (facebook.com/khersonpolice.official)

Нагадаємо, нещодавно по Японії пронісся сильний торнадо. Він залишив людей без електрики, кілька людей отримали травми.

Раніше повідомлялося, що торнадо обрушився на Північну Кароліну. Там теж загинули люди.

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