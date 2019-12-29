Потужний тайфун на Філіппінах: загинули понад 40 осіб

Кількість жертв тайфуну "Урсула" на Філіппінах зросла до 41 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABS-CBN.

За оновленими даними, ще 28 осіб отримали поранення, 12 людей як і раніше числяться зниклими без вести.

національної ради щодо зниження ризиків та ліквідації наслідків лих

раніше на Філіппінах стався потужний землетрус. За останніми даними, загинули чотири людини і 14 постраждали. Найбільше постраждала провінція Південний Давао.

Крім того, в Японії в результаті тайфуну "Хахибис", що спіткала країну в жовтні, загинуло 98 осіб, десять людей вважаються зниклими без вести.