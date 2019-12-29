Мощный тайфун на Филиппинах: погибли более 40 человек

Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 41 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABS-CBN.

По обновленным данным, еще 28 человек получили ранения, 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий

ранее на Филиппинах произошло мощное землетрясение. По последним данным, погибли четыре человека и 14 пострадали. Больше всего пострадала провинция Южный Давао.

Кроме того, в Японии в результате тайфуна "Хахибис", что постиг страну в октябре, погибли 98 человек, десять человек считаются пропавшими без вести.