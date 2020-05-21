Мощное землетрясение зафиксировали в Средиземном море

Фото: зафиксированы толчки (statik4.msc-csem.org)

Эпицентр находился на глубине 10 км

Землетрсение магнитудой 6,2 произошло в Средиземном море в четверг утром. Толчки зафиксировал Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился примерно в 240 км (149 миль) на юго-запад от Греции в районе Метони, на глубине 10 км.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Китая в провинции Юньнань 19 мая произошло землетрясение магнитудой 5,0. Четыре человека погибли в результате подземных толчков и еще 23 получили травмы.

Днем ранее у восточного побережья Камчатки произошел мощное землетясение. Сами же толчки сейсмологи зафиксировали в акватории Тихого океана в 121 км на юго-восток от Петропавловска-Камчатского.

Вместе с тем, РБК-Украина сообщало, что в американском штате Невада на западе страны произошло сильное землетрясение. По данным Геологической службы США, землетрясение силой 6,4 балла произошло в 57 км на северо-западе от Тонопи в штате Невада.

Автор: Инна Собора