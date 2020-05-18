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На Камчатці стався потужний землетрус

Новини » Надзвичайні події     18.05.2020 - 09:44
На Камчатці стався потужний землетрус
Ілюстративне фото (csis.org)

Внаслідок підземних поштовхів, загрози цунамі, жертв і руйнувань немає

Біля східного узбережжя Камчатки стався потужний землетрус. Самі ж поштовхи сейсмологи зафіксували у тихому океані магнітудою 4,6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, епіцентр землетрусу розташовувався в акваторії Тихого океану в 121 км на південний схід від Петропавловська-Камчатського. Однак у населених пунктах його відчутно не було. Разом з тим, зазначається, що загрози цунамі, жертв і руйнувань немає.

Нагадаємо, в американському штаті Невада на заході країни стався сильний землетрус. За даними Геологічної служби США, землетрус силою 6,4 бали стався у 57 км на північному заході від Тонопи в штаті Невада. Деякі жителі Каліфорнії в соціальних мережах повідомили, що також відчували поштовхи. Зазначимо, відстань між штатами - понад 800 км.

Крім того, землетрус магнітудою 5,6 стався в східній частині Індонезії біля островів Танімбар. Епіцентр розташовувався в 259 кілометрах на північний захід від населеного пункту Саумлакі. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Російська ФедераціяземлетрусКамчатка
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