Тайвань сколихнув сильний землетрус: його відчули три країни

Сьогодні, 3 грудня на острові Тайвань зафіксували сильний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів склала 6,0 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Taiwan News.

За інформацією Центрального метеорологічного бюро (CWB), епіцентр землетрусу знаходився за 56,7 км від округу Хуалянь на глибині 19,4 км.

Відомо, що поштовхи відчули й в інших регіонах, зокрема, у столиці Тайпеї. Крім того, землетрус відчувався у таких країнах: Японія, Філіппіни та Китай.

Вказано, що інформації про постраждалих чи пошкодження не надходило.