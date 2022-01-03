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Тайвань сколихнув сильний землетрус: його відчули три країни

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Тайвань, Понеділок 03 січня 2022 13:52
Тайвань сколихнув сильний землетрус: його відчули три країни Фото: Тайвань сколихнув сильний землетрус (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 3 грудня на острові Тайвань зафіксували сильний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів склала 6,0 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Taiwan News.

За інформацією Центрального метеорологічного бюро (CWB), епіцентр землетрусу знаходився за 56,7 км від округу Хуалянь на глибині 19,4 км.

Відомо, що поштовхи відчули й в інших регіонах, зокрема, у столиці Тайпеї. Крім того, землетрус відчувався у таких країнах: Японія, Філіппіни та Китай.

Вказано, що інформації про постраждалих чи пошкодження не надходило.

Тайвань сколихнув сильний землетрус: його відчули три країни

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Тайвань Землетрус
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