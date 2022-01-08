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У Китаї стався потужний землетрус магнітудою 6,6

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Китай, Субота 08 січня 2022 01:28
У Китаї стався потужний землетрус магнітудою 6,6 Фото: у Китаї стався потужний землетрус магнітудою 6,6 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Китаї стався потужний землетрус. Поштовхи магнітудою 6,6 були зафіксовані в п'ятницю в північно-західній китайській провінції Ганьсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Епіцентр землетрусу знаходився в 120 км на південний захід від міста Увей (населення близько 493 000 осіб). Осередок залягав на глибині 10 км.

Інформація про загрозу цунамі, руйнування і постраждалих не надходила.

Раніше ми писали, що Тайвань сколихнув сильний землетрус: його відчули три країни.

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