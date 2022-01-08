У Китаї стався потужний землетрус магнітудою 6,6
Фото: у Китаї стався потужний землетрус магнітудою 6,6 (Getty Images)
У Китаї стався потужний землетрус. Поштовхи магнітудою 6,6 були зафіксовані в п'ятницю в північно-західній китайській провінції Ганьсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".
Епіцентр землетрусу знаходився в 120 км на південний захід від міста Увей (населення близько 493 000 осіб). Осередок залягав на глибині 10 км.
Інформація про загрозу цунамі, руйнування і постраждалих не надходила.
Раніше ми писали, що Тайвань сколихнув сильний землетрус: його відчули три країни.