До морського порту України вперше після вторгнення РФ зайшло судно

До українського морського порту вперше після початку повномасштабної війни з РФ зайшло судно для завантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури України Олександра Кубракова в Facebook .

За його словами, до порту "Чорноморськ" з Туреччини прибув балкер FULMAR S під прапором Барбадосу. Така подія є свідченням того, що "зерновий коридор" запрацював на вхід і вихід до України.

"Ця подія є важливим сигналом для ринку, що "зернова ініціатива" - безпечна і, головне, вигідна бізнес можливість для судновласників повернутися в українські порти", - підкреслив міністр.

При цьому він зазначив, що приблизно за 2 тижні планується вийти на рівень як мінімум 3-5 суден за добу. За серпень Україна має намір експортувати 3 мільйони тонн агропродукції.