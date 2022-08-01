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Україна обмежить обсяги експорту морем на старті роботи "зернових коридорів"

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Україна, Понеділок 01 серпня 2022 21:12
Україна обмежить обсяги експорту морем на старті роботи "зернових коридорів" Фото: Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна планує частково обмежити експорт агропродукції по морю в перші тижні роботи "зернових коридорів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури України Олександра Кубракова в ефірі каналу Bloomberg.

"Я думаю , що перші два тижні ми будемо працювати в пробному режимі, тому буде не більше трьох суден на день в кожному напрямку. Нам важливо зрозуміти, що цей маршрут безпечний, і тоді ми почнемо збільшувати кількість суден", - заявив Кубраков.

При цьому міністр додав, що позначку в 3 мільйони тонн вивезеної агропродукції планують досягти за 4-6 тижнів.

"У довоєнний час ми експортували 5-7 мільйонів тонн на місяць, так що я думаю, що це не виглядає нереальним", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис тонн кукурудзи.

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