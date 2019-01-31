У морському порту Миколаєва сталась пожежа

Рятувальники ліквідовують загоряння

В николаевском морском порту на одном из предприятий произошел пожар в вентиляционной системе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-секретаря ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Илляны Крысы.

Она сообщила, что инженер пожарной безопасности предприятия сообщил о пожаре около 12 часов дня.

"К месту происшествия прибыли дежурные караулы 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Фото: место пожара (facebook.com/ilianadsns)

Пацюк отметила, что пожар на площади 20 кв. м. был локализован в 13.20, а в 13.42 полностью ликвидирован. Сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара.

Напомним, в Одессе спасатели 30 января 2019 года потушили пожар на территории Одесского завода полиграфических машин на улице Картамишевськой 9Б. Огнеборцы локализовали пожар на площади 400 кв. м в 11:26 и в 11:52 ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливаются.

Также в Киеве 28 января по адресу улица Бориспольская, 9 загорелся Киевский радиозавод. Пожар начался в одноэтажном цеха, огонь распространился на площади около 200 квадратных метров.

РБК-Украина писало, что во вторник, 29 января, в Киеве на улице Здолбуновская возле административного корпуса рынка взорвался газовый баллон, в результате взрыва пострадали два человека.