У Києві горить радіозавод

Пожежа почалася в одноповерховому цеху
У Києві сьогодні, 28 січня, за адресою вулиця Бориспільська, 9 загорівся Київський радіозавод. Пожежі присвоїли ранг підвищеної складності, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".
Попередньо, пожежа почалася в одноповерховому цеху, вогонь поширився на площі близько 200 квадратних метрів.
По всьому приміщенню сильне задимлення, вогнеборцям довелося стягувати додаткові сили.
Пожежа підвищеної складності в Києві на радіозаводі: стрім з висотиОпубліковано Інформатор Київ Понеділок, 28 січня 2019 р.
У 17:35 вогонь локалізували і приступили до ліквідації.
Нагадаємо, у Харкові сьогодні вранці загорівся торговий центр "Міраж".
Раніше у Львові в підвалі 9-поверхового будинку стався вибух, в результаті якого постраждав сантехнік. З під'їзду будинку, де стався вибух, евакуювали мешканців. Вибух стався під час технічних робіт в підвальному приміщенні.
Відзначимо, за підсумками 2018 року рятувальники ДСНС загасили близько 78 тисяч пожеж.