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У Києві горить радіозавод

Новини » Надзвичайні події    28.01.2019 - 18:09
У Києві горить радіозавод
Фото: місце події (kiev.informator.ua)

Пожежа почалася в одноповерховому цеху

У Києві сьогодні, 28 січня, за адресою вулиця Бориспільська, 9 загорівся Київський радіозавод. Пожежі присвоїли ранг підвищеної складності, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Попередньо, пожежа почалася в одноповерховому цеху, вогонь поширився на площі близько 200 квадратних метрів.

По всьому приміщенню сильне задимлення, вогнеборцям довелося стягувати додаткові сили.

 

Пожежа підвищеної складності в Києві на радіозаводі: стрім з висоти

Опубліковано Інформатор Київ Понеділок, 28 січня 2019 р.

У 17:35 вогонь локалізували і приступили до ліквідації.

Фото: місце події (kiev.informator.ua)

Нагадаємо, у Харкові сьогодні вранці загорівся торговий центр "Міраж".

Раніше у Львові в підвалі 9-поверхового будинку стався вибух, в результаті якого постраждав сантехнік. З під'їзду будинку, де стався вибух, евакуювали мешканців. Вибух стався під час технічних робіт в підвальному приміщенні.

Відзначимо, за підсумками 2018 року рятувальники ДСНС загасили близько 78 тисяч пожеж.

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