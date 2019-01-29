У Рівному на ринку прогримів вибух

Фото: наслідки вибуху (rivne.dsns.gov.ua)

В результаті вибуху постраждали дві людини

У вівторок, 29 січня, у Рівному на вулиці Здолбунівська біля адміністративного корпусу ринку вибухнув газовий балон, в результаті вибуху постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Рівненської області.

Як повідомляється, зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та рятувальники.

Фото: наслідки вибуху (rivne.dsns.gov.ua)

Зазначається, що вибух стався в приміщенні торгового кіоску з продажу шаурми. У ДСНС повідомляють, що за попередньою інформацією стався вибух верстата по запіканню шаурми.

Нагадаємо, сьогодні на Дніпровському коксохімічному заводі в Кам'янському стався вибух, в результаті чого постраждали п'ятеро осіб. Їх госпіталізували. О 04:07 підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій загасили пожежу на площі 200 квадратних метрів. За фактом вибуху на Дніпровському коксохімічному заводі поліція відкрила кримінальне провадження.

Також 28 січня в Одесі на зупинці громадського транспорту виявили вибухівку. На зупинці в Київському районі Одеси на 6-й станції Фонтану виявили дві тротилові шашки.

РБК-Україна писало, що 25 січня у Льовові в підвалі 9-поверхового будинку стався вибух, у результаті якого постраждав сантехнік.