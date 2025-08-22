Морской дрон ГУР ликвидировал пятерых элитных российских водолазов в Новороссийске

Во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, где Россия хранит остатки больших кораблей своего черноморского флота.

Из-за действия средств РЭБ морской дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Через некоторое время тамошнее российское командование приказало поднять ударный морской беспилотник из бухты для исследования.

Выполнять задание послали группу из пяти элитных водолазов-разведчиков военно-морского флота России из числа т.н. "ПДСС" - это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают лучшим оснащением.

Во время манипуляций с украинским морским дроном тот сдетонировал, а в результате взрыва все пятеро элитных российских подводников-диверсантов ликвидированы.

По данным ГУР, среди личного состава российского флота, который базируется в Новороссийске, раздается острое недовольство бессмысленным "мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы.