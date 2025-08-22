RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Морской дрон ГУР ликвидировал пятерых элитных российских водолазов в Новороссийске

Фото: украинский морской дрон уничтожил элитную группу российских водолазов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во время операции в Черном море ударный морской дрон прорвался в бухту Новороссийска, где базируются остатки российского Черноморского флота. Из-за детонации дрона погибла группа из пяти элитных российских водолазов-разведчиков, которые пытались его поднять и исследовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, где Россия хранит остатки больших кораблей своего черноморского флота.

Из-за действия средств РЭБ морской дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Через некоторое время тамошнее российское командование приказало поднять ударный морской беспилотник из бухты для исследования.

Выполнять задание послали группу из пяти элитных водолазов-разведчиков военно-морского флота России из числа т.н. "ПДСС" - это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают лучшим оснащением.

Во время манипуляций с украинским морским дроном тот сдетонировал, а в результате взрыва все пятеро элитных российских подводников-диверсантов ликвидированы.

По данным ГУР, среди личного состава российского флота, который базируется в Новороссийске, раздается острое недовольство бессмысленным "мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы.

Работа ГУР

Заметим, что ГУР обнародовало, как российская пропаганда активно применяет новую тактику дезинформации, а именно показывает постановочные видео "захватов" населенных пунктов.

В то же время РБК-Украина на днях показывало эффектные кадры воздушных боев, где антидроны ГУР уничтожают беспилотники врага.

Более того, на днях "Призраки" ГУР поразили десантный катер РФ и базу ПВО в Крыму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГУРВойна России против Украины