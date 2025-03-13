Морские силы показали видео точных ударов дронами по позициям РФ в Херсонской области
Украинские военные продолжают уничтожать позиции россиян вдоль всей линии фронта. На этот раз дронами были ликвидированы оккупанты в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Украины.
Как рассказали в ВМС, пилоты дронов 2-го батальона 40 ОБрБО нанесли точные удары по российской пехоте в Херсонской области.
"Операторы БПЛА второго батальона 40 ОБрБО зачищают позиции оккупантов, нанося точные удары по вражеской пехоте и технике на Херсонщине", - подписано видео.
Ситуация в Херсонской области
Ранее мы писали о том, что российские оккупанты несут тяжелые потери во время штурмов правого берега Херсонской области. Однако их попытки прорваться на правобережье не прекращаются.
В частности, российское командование бросает оккупантов на штурмы на левобережье Херсонской области, но отказывается забирать их тела.
Также мы писали, что 19 февраля российские оккупанты атаковали Херсон с авиации. Россияне запустили по городу три КАБа, один из которых попал в многоквартирный дом.
Позже под завалами подъезда многоэтажки, уничтоженного российской авиабомбой, в Херсоне нашли тело мужчины.
А в ночь на 13 марта российские террористы массированно обстреляли Херсон, рассказали местные власти. Вражеские удары по городу начались после полуночи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.