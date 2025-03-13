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Морские силы показали видео точных ударов дронами по позициям РФ в Херсонской области

Четверг 13 марта 2025 15:50
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Морские силы показали видео точных ударов дронами по позициям РФ в Херсонской области Иллюстративное фото: морские силы показали видео точных ударов дронами по позициям РФ в Херсонской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают уничтожать позиции россиян вдоль всей линии фронта. На этот раз дронами были ликвидированы оккупанты в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Украины.

Как рассказали в ВМС, пилоты дронов 2-го батальона 40 ОБрБО нанесли точные удары по российской пехоте в Херсонской области.

"Операторы БПЛА второго батальона 40 ОБрБО зачищают позиции оккупантов, нанося точные удары по вражеской пехоте и технике на Херсонщине", - подписано видео.

Ситуация в Херсонской области

Ранее мы писали о том, что российские оккупанты несут тяжелые потери во время штурмов правого берега Херсонской области. Однако их попытки прорваться на правобережье не прекращаются.

В частности, российское командование бросает оккупантов на штурмы на левобережье Херсонской области, но отказывается забирать их тела.

Также мы писали, что 19 февраля российские оккупанты атаковали Херсон с авиации. Россияне запустили по городу три КАБа, один из которых попал в многоквартирный дом.

Позже под завалами подъезда многоэтажки, уничтоженного российской авиабомбой, в Херсоне нашли тело мужчины.

А в ночь на 13 марта российские террористы массированно обстреляли Херсон, рассказали местные власти. Вражеские удары по городу начались после полуночи.

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