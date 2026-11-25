Производитель минеральных вод "Моршинская", "Миргородская" и "Аляска" может перейти в собственность государства уже к середине декабря. Высший антикоррупционный суд вышел на финишную прямую по делу по иску Минюста о взыскании подсанкционных активов IDS Ukraine.

РБК-Украина со ссылкой на материалы суда, рассказывает, когда "Моршинская" может официально стать государственной и что мешает этому процессу сейчас.

Следующее слушание - 30 ноября

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) провел 23 ноября очередное заседание по делу о взыскании в доход государства подсанкционных активов группы IDS Ukraine ("Моршинская", "Миргородская", "Аляска").

Судьи вышли на финишную прямую, поскольку коллегии осталось исследовать только один том материалов из 59 имеющихся. Следующее слушание было назначено на 30 ноября, после чего процесс перейдет в стадию судебных дебатов, которые обычно продолжаются одно-два заседания.

Поэтому фактически "Моршинская" может стать государственной (или частично государственной с учетом неподсанкционных акционеров) уже до середины декабря.

Разбирательство длится 2 года

Судебный процесс по иску Министерства юстиции продолжается с сентября 2024, хотя закон отводит на такие дела только 30 дней. Если коллегия судей удовлетворит требования ведомства, то корпоративные права IDS Ukraine полностью или частично перейдут в собственность государства под управление Фонда государственного имущества.

Несмотря на близкое решение в суде, чиновники Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) продолжают попытки передачи активов IDS Ukraine во временное управление. Отбор на внешнего управляющего стартовал в июле 2026 года через систему Prozorro.

В сентябре победителем аукциона после дисквалификации одного из претендентов АРМА утвердило ООО "Юридическое бюро "Приоритас". Согласно данным реестров на Opendatabot и YouControl, уставный капитал юрбюро составляет 1000 грн.

В штате работают три человека, а чистая прибыль за 2025 год составила около 8,4 тыс. грн. Как небольшая компания без опыта управления крупными промышленными объектами получила право возглавить лидера отрасли - вопрос к антикоррупционным и правоохранительным органам.

Судьи ВАКС готовятся принять решение о национализации, в то же время юрфирма "Приоритас" при содействии АРМА пытается получить контроль над многомиллиардным бизнесом без обязательств по сохранению стоимости активов.

Попадет ли стратегический производитель в руки посредника или законное право собственности на компанию и ее средства получит государство - покажет ближайший месяц.