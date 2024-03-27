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Морпехи уничтожили наблюдательный пункт с оккупантами на левобережье Днепра (видео)

Архивное фото: Морпехи уничтожили наблюдательный пункт с оккупантами (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины обнаружили контрольный наблюдательный пункт оккупантов на левобережье Днепра и уничтожили его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что аэроразведчики 1 отдельного батальона морской пехоты обнаружили расположение вражеского КСП на временно оккупированной территории.

На видео можно заметить, что возле здания находятся российские солдаты, которые затем спустились в подвал. Впоследствии к зданию подъехал фургон с оккупантами.

После этого по наблюдательному пункту был нанесен удар. Морпехи уточнили, что цель была уничтожена.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте в течение суток произошло 67 боевых столкновений. Враг пытается атаковать ВСУ по трем направлениям в Донецкой области.

А потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 марта, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 439 190 военных.

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